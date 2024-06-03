مصطفى بكري: الرئيس السيسي وضع معايير عدة في خطاب تكليف الحكومة الجديدة

قال البرلماني والإعلامي مصطفى بكري عضو مجلس النواب، إنّ هناك العديد من المعايير التي وضعها الرئيس عبدالفتاح السيسي في خطاب التكليف بتشكيل حكومة جديدة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «تحت الشمس» الذي يُقدمه الإعلامي أحمد سالم، عبر شاشة «الشمس»، مساء الاثنين، أن هذا الأمر يعني أن الدولة تخطو نحو مرحلة ومعايير جديدة.

وأوضح أن الوزراء الذين سيتم تعيينهم في الحكومة الجديدة، ستكون لهم مواصفات محددة، لافتا إلى أن حكومة مدبولي التي استمرت منذ 7 يونيو 2018 إلى الآن خاضت معارك متعددة في فترات سابقة.

وأكّد أن الإعلان عن تشكيل حكومة جديدة سيكون بمثابة نقطة تحول مهمة، استنادًا إلى خطاب التكليف بجانب طبيعة المرحلة الحالية، وحديث الرئيس السيسي عن معاناة المواطنين والمشكلات التي تواجههم لا سيّما الأسعار.

ولفت إلى أن كل هذه الأمور تعطي مؤشرا مهما على الطبيعة التي ستكون عليها المرحلة المقبلة.

وفي وقت سابق من اليوم، قدم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، استقالة الحكومة للرئيس عبد الفتاح السيسي.

وكلف الرئيس السيسي، مدبولي بتشكيل حكومة جديدة من ذوي الكفاءات والخبرات والقدرات المتميزة، تعمل على تحقيق عدد من الأهداف، على رأسها الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية، ووضع ملف بناء الإنسان المصري على رأس قائمة الأولويات، خاصة في مجالات الصحة والتعليم.

كما كلّف الرئيس السيسي، بمواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية، وكذلك على صعيد ملفات الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب بما يعزز ما تم إنجازه في هذا الصدد، وتطوير ملفات الثقافة والوعي الوطني، والخطاب الديني المعتدل على النحو الذي يرسخ مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعي.