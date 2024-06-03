طلاب الثانوية الأزهرية بالقليوبية: امتحان مادة القرآن الكريم كان سهلا ومباشرا

أدى طلاب الثانوية الأزهرية بمحافظة القليوبية، اليوم امتحان مادة "القرآن الكريم"، مؤكدين أن الامتحان جاء سهلا ومباشرا، كما أن الوقت مناسب لأداء الامتحان .

وأوضح عدد من طلاب معهد بنها الثانوي، أنهم كانوا متوقعين أسئلة الامتحان، حيث إن جميع الطلاب خاتمين للقرآن الكريم، وجاء حوالي 60% من الامتحان من سورة البقرة .

من جانبه قال أحمد خالد طالب بمعهد بنها الثانوي، إن امتحان القرآن الكريم كان سهلا ومباشرا، مشيراً إلى أنه لم يواجه صعوبة في الإجابة على جميع الأسئلة.

وأضاف حسن محمد طالب بالمعهد بنها الثانوي، الشعبه علمي، أن الامتحان جاء أغلبيته من سورة البقرة، واستطاع الإجابة بسهولة ويسر لحفظة القرآن كاملاً، كما أن وقت الامتحان كان مناسبا للإجابة على الأسئلة.

وانطلقت امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، السبت الماضي، لطلاب الشعبة العلمية على مستوى المعاهد الأزهرية بمراكز محافظة القليوبية في مادتي الفقه والحديث، كما بدأت امتحانات الثانوية الأزهرية 2024 لطلاب الشعبة الأدبي، أمس الأحد، وتستمر حتى يوم الاثنين الموافق 15 يوليو 2024.

وبدوره قال الشيخ سعيد أحمد خضر، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة القليوبية الأزهرية، إن عدد الطلاب المتقدمين هذا العام بالمنطقة بلغ 4195 طالبًا وطالبة، موزعين على 18 لجنة عامة تضم 166 لجنة فرعية على مستوى مراكز ومدن المحافظة.

وأكد خضر أنه يؤدي الطلاب الامتحانات في ظل توفير كل سبل الراحة للطلاب لأداء الامتحانات بسهولة، بجانب التشديد على عدم اصطحاب الطلاب والطالبات الهاتف المحمول داخل لجان الامتحانات.