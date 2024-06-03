الرئيس الكوري الجنوبي يعلن عن احتمال وجود احتياطي ضخم من النفظ والعاز قبالة بوهانج

قال الرئيس الكوري الجنوبي يون صوك يول، إن هناك دراسة تشير إلى احتمال وجود مخزونات ضخمة من النفط والغاز في المياه قبالة مدينة بوهانج الواقعة في جنوب شرق البلاد، بحسب ما نشرته شبكة "كيه.بي.إس.وورلد" الإذاعية الكورية الجنوبية، اليوم الاثنين.

وجاءت تصريحات الرئيس يون في مؤتمر صحفي عقده بالمكتب الرئاسي، موضحا أن الحكومة قيمت أن "هناك احتمالا كبيرا لوجود حقول نفط وغاز في البحر الشرقي، وكلفت شركة عالمية متخصصة في استكشاف الموارد الطبيعية في أعماق البحار بإجراء تحليل متعمق في فبراير من العام الماضي".

وأضاف يون أن "الدراسة وجدت مؤخرا أن هناك احتمالا كبيرا لوجود حوالي 14 مليار برميل من النفط والغاز في البحر الشرقي، وهي كمية يمكن أن تلبي احتياجات كوريا الجنوبية من الغاز لمدة حوالي 30 عاما، واحتياجاتها من النفط لمدة 4 أعوام".

وأكد أن "هذه النتائج تم التحقق منها من قبل معاهد البحوث والخبراء"، مشيرا إلى أنه من الممكن التأكد من وجود الاحتياطي خلال النصف الأول من العام القادم، حيث يبدأ العمل في حفر الحقول في أواخر هذا العام.

ووافق الرئيس الكوري الجنوبي اليوم على خطة وزارة التجارة والصناعة والطاقة لاستكشاف وحفر حقول النفط والغاز في عمق البحر الشرقي.