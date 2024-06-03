مسئول فلسطيني: مستوطنون ارتكبوا 221 اعتداءً بالضفة خلال مايو

أعلن مسئول فلسطيني، صباح الاثنين، أن مستوطنين إسرائيليين ارتكبوا 221 اعتداءً بحق فلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية المحتلة خلال مايو الماضي.

وجاء ذلك ضمن تصعيد يمارسه مستوطنون في الضفة، بما فيها القدس المحتلة، بموازاة حرب إسرائيلية مستمرة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي، بحسب وكالة الأناضول التركية.

وقال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، التابعة لمنظمة التحرير، مؤيد شعبان، في بيان صحفي وصلت الأناضول نسخة منه، إن "المستوطنين نفذوا 221 اعتداء خلال مايو ".

وأوضح أن الاعتداءات تركز معظمها في محافظات نابلس (شمال) بواقع 75 اعتداء، وبيت لحم (جنوب) بـ27 اعتداء، ورام الله (وسط) والخليل (جنوب) بـ25 اعتداء لكل منهما.

وتابع شعبان أن "حالات سرقات ممتلكات المواطنين على يد المستوطنين، وخاصة التي تستهدف المواشي (الماعز والأبقار)، ما زالت في تصاعد كبير".

و"خلال مايو تم سرقة 44 رأس أغنام، وأبقار وجرار زراعي وخيل ومركبة وشاحنة، و6 حالات لأدوات زراعية، و5 حالات لمحاصيل زراعية"، كما بيَّن.

ولفت إلى استيلاء السلطات الإسرائيلية، بدعم من مستوطنين، على 5.7 دونم (الدونم يعادل ألف متر مربع) من أراضي قريتي نحالين والجبعة في بيت لحم تحت مسمى أمر بوضع يد لأغراض عسكرية وأمنية.

كما درست الجهات التخطيطية الإسرائيلية، وفق شعبان، 8 مخططات هيكلية لصالح مستوطنات الضفة الغربية، بما فيها القدس، وصادقت على 3 منها، بينها اثنان بالقدس المحتلة.

وتابع " السلطات الإسرائيلية نفذت خلال الشهر الماضي عمليات هدم طالت 66 منشأة فلسطينية، منها 35 مساكن مأهولة، و5 مساكن غير مأهولة، و15 منشأة زراعية، و11 لجدران ومخازن وآبار جمع مياه زراعية.

ومنذ 7 أكتوبر الماضي، أدت اعتداءات الجيش ومستوطنين في الضفة، بما فيها القدس، إلى استشهاد 521 فلسطينيا، وإصابة نحو 5 آلاف، واعتقال 8 آلاف و985، وفق مصادر فلسطينية.

فيما أسفرت الحرب الإسرائيلية على غزة عن أكثر من 118 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.