متمردو ميانمار: مقتل 20 شخصا في هجوم للمجلس العسكري على حفل زفاف

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قتل وأصيب عشرات المدنيين في هجوم جوي استهدف حفل زفاف في إقليم "ساجاينج" في غرب ميانمار اليوم الاثنين، حسبما قال متحدث باسم حركة قوات الدفاع الشعبي لوكالة (د.ب.أ).

وقال متحدث باسم حركة المقاومة إن الهجوم الذي شنه المجلس العسكري، الذي استولى على السلطة في انقلاب عسكري في فبراير 2021، ضرب مستوطنة "مينجن" في الإقليم.

وأوضح أن 20 شخصا على الأقل قتلوا وأصيب 30 بجروح خطيرة، ومن بينهم نساء وأطفال.

وتابع المتحدث أنه تم شن الهجوم مع بدء تجمع المواطنين لحضور حفل الزفاف في الصباح.

وأشار إلى أنه في أعقاب القصف الأولي من الجو، شن الجيش هجوما جديدا بالأسلحة الثقيلة.

وقد منع الهجوم الثاني عمليات مساعدة المصابين وانتشال جثث القتلى، وفقا لتقارير محلية.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن العروس كانت عضوا في قوات الدفاع الشعبي.

وتسبب الهجوم في مقتلها هي وعريسها ، إلا أنه لا يمكن التحقق من هذه التقارير بشكل مستقل.

يذكر أن مينجن، غرب دولة ميانمار، بجنوب شرق آسيا، برزت كمعقل لقوات الدفاع الشعبي.