حاخام أوروبي يتراجع عن موقفه ويدعو إسرائيل للاستعداد لاستقبال موجة مهاجرين أوروبيين

تراجع الحاخام مناحيم مارجولين رئيس الجمعية اليهودية الأوروبية في بروكسل، الذي كان قد انتقد في وقت من الأوقات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لدعوته اليهود الأوروبيين للانتقال إلى إسرائيل، عن موقفه ويدعو الآن الدولة اليهودية للاستعداد لاستقبال موجة من المهاجرين من القارة الأوروبية بسبب معاداة السامية.

ونقلت صحيفة تايمز أوف إسرائيل، عن مارجولين قوله، في مؤتمر في أمستردام حول مكافحة معاداة السامية: "إن رسالتي إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي اليوم ليست يقينية كما كانت في السابق".

واستطرد مارجولين قائلا: "اليوم أقول لإسرائيل: كونوا مستعدين، وجهزوا أجهزتكم الحكومية، وإن كنا لم نصل بعد إلي هذه المرحلة."

وأضاف مارجولين، أنه إذا واصلت الحكومات الأوروبية سلوكها الذي تسلكه حتى الآن، وإذا استمرت في التسامح مع هذا السيل من الكراهية لليهود، فيمكنها أن تتوقع رحيل المئات والآلاف منا.