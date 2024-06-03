موسكو تحذر واشنطن من عواقب وخيمة في أوكرانيا

قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، الاثنين، إن الولايات المتحدة ربما تواجه «عواقب وخيمة»، إذا تجاهلت تحذيرات موسكو بعدم السماح لأوكرانيا باستخدام الأسلحة التي قدمتها واشنطن لضرب أهداف داخل روسيا.

وكان ريابكوف، يعلق على قرار الرئيس جو بايدن، الأسبوع الماضي، بالموافقة على استخدام الأسلحة الأمريكية لضرب أهداف داخل روسيا متورطة في هجمات على منطقة خاركيف في أوكرانيا.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية، عن ريابكوف، قوله: «أود أن أحذّر الزعماء الأمريكيين من مغبة الحسابات الخاطئة التي يمكن أن تكون لها عواقب وخيمة.. إنهم، لأسباب غير معروفة، يقللون من خطورة الرد الذي قد يتلقونه».

وأشار إلى تصريحات للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأسبوع الماضي، التي قال فيها إن دول حلف شمال الأطلسي «الناتو» تلعب بالنار، وتخاطر بصراع عالمي أكبر، وهو واحد من سلسلة تحذيرات من موسكو بشأن خطر التصعيد.

وأضاف المسئول الروسي: «بوتين وجه تحذيراً مهما للغاية، ويجب أن يؤخذ بمنتهى الجدية»، وذلك وفقًا لما نشرته وكالة «رويترز».

وقرر بايدن، مساء الخميس، السماح لأوكرانيا باستخدام الأسلحة الأمريكية ضد أهداف عسكرية في روسيا لوقف الهجوم على خاركيف، لتلتحق ألمانيا بقرار مماثل، الجمعة، بعد أيام من قرار كندا وفنلندا السماح باستخدام الأسلحة التي زودتها بها، ومنح أكثر من 12 دولة غربية إذناً مماثلاً.

ورأى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الجمعة، أن الضوء الأخضر الأمريكي لاستخدام كييف أسلحة أمريكية بشروط، في ضربات داخل روسيا، يشكل «خطوة إلى الأمام».

وأوضح خلال اليوم الثالث من القمة بين أوكرانيا ودول أوروبا الشمالية: «إنها خطوة إلى الأمام باتجاه تحقيق الهدف الذي يقوم على توفير إمكانية الدفاع عن أبناء شعبنا المقيمين في بلدان تقع على طول الحدود».