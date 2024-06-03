تونس تحظر ارتداء الكوفية الفلسطينية في اختبارات الثانوية العامة

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أصدرت السلطات التونسية قرارا بحظر ارتداء الكوفية الفلسطينية أثناء الاختبارات الوطنية بالمعاهد الدراسية.

وجاء القرار الذي أعلنت عنه وزارة التربية ردا على حملة على مواقع التواصل الاجتماعي حثت الطلبة على ارتداء الكوفية في اختبارات الباكالوريا (الثانوية العامة) التي تجري في وقت لاحق هذا الشهر، لإظهار الدعم للفلسطينيين.

ويجري ارتداء الكوفية على نطاق واسع في المؤسسات التعليمية وفي الشوارع في تونس.

وعلى المستوى السياسي الرسمي تقدم تونس نفسها كداعم قوي ووثيق للفلسطينيين في الحرب الدائرة بقطاع غزة.

وأرجعت الوزارة حظر الوشاح الرمز داخل قاعات الاختبارات، إلى إمكانية استخدامه في عمليات غش محتملة.

وصرحت وزيرة التربية سلوى العباسي لوسائل الإعلام المحلية اليوم إن "حظر الكوفية لا يستهدف القضية الفلسطينية ولكن يمكن أن يصعب عملية المراقبة".

وقالت الوزيرة "لقد مثلت تونس استثناء في تعاملها مع القضية الفلسطينية في وقت تخلت بعض الشعوب الأخرى عنها. الأمر لا يستحق أن نضع القضية الفلسطينية على محك الاختبار والمساومة".

وقالت الوزارة إنها لن تمنع ارتداء الكوفية في المعاهد ولكن سيجري حظرها داخل قاعات الاختبارات.