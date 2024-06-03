تقرير : مقتل مستشار إيراني في هجوم إسرائيلي على حلب السورية

ذكر تقرير إخباري أن أحد مستشاري الحرس الثوري الإيراني قتل خلال هجوم إسرائيلي في سوريا الليلة الماضية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء اليوم الاثنين ، بأن "سعيد آبيار، أحد مستشاري قوات حرس الثورة الاسلامية في سوريا، استشهد خلال العدوان الجوي الذي شنته مقاتلات الكيان الصهيوني على مدينة حلب الليلة الماضية".

كان مصدر عسكري قد قال في تصريح لوكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) "إنه في حوالي الساعة 20: 00 بعد منتصف ليل 3 يونيو (2120 الأحد بتوقيت جرينتش) شن العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه جنوب شرق حلب مستهدفاً بعض المواقع في محيط حلب".

وأضاف المصدر "أدى العدوان إلى ارتقاء عدد من الشهداء ووقوع بعض الخسائر المادية"، وفقا لسانا.

كان عدد من قادة الحرس الثوري قد لقوا حتفهم في أول أبريل الماضي في هجوم إسرائيلي على مبنى ملحق بالسفارة الإيرانية في دمشق، وردا على ذلك شنت طهران عملية الوعد الصادق باطلاق صواريخ ومسيرات صوب إسرائيل.