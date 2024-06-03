ارتفاع أسعار الغاز في اوروبا بنسبة 13% بسبب التراجع المفاجئ للإمدادات من النرويج

قفزت أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي في التعاملات الأوروبية اليوم الاثنين بشدة بسبب التراجع المفاجئ للإمدادات من النرويج وهو ما يؤكد مجددا خطورة الاعتماد كثيرا على مصدر واحد للإمدادات.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن سعر العقود الهولندية القياسية ارتفع بأكثر من 13% وهو أكبر ارتفاع يومي له خلال العام الحالي تقريبا. ولم يتضح حتى الآن إلى مدى سيستمر الانقطاع المفاجئ للإمدادات من محطة نيهامنا العملاقة لمعالجة الغاز في النرويج.

في الوقت نفسه تراجعت إمدادات الغاز النرويجي إلى محطة إيزنجتون ببريطانيا والتي يمر منها حوالي ثلث إمدادات الغاز في بريطانيا إلى الصفر تقريبا.

وأضافت بلومبرج أن انقطاع الإمدادات المفاجئ من النرويج يظهر الدور الحيوي الذي تلعبه الدولة التي تقع في شمال أوروبا في إمدادات الغاز للقارة بعد توقف أغلب الإمدادات التي كانت تأتي من روسيا عبر خطوط الأنابيب في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير 2022.

وحتى بعد استيعاب الأزمة الحادة التي تعرضت لها سوق الطاقة الأوروبي في عام 2022 مازالت السوق حساسة للغاية لأي مشكلات تتعلق بالإمدادات، ويكون التغير في الأسعار سريعا عند ظهور أي مشكلة.

وقال جاسبر يوهانسون المدير التنفيذي لشركة تجارة السلع الدنماركية إن كوميديتس "نحن كأوروبيين تعتمد على باقي العالم للحصول على إمدادات الطاقة وهذا موقف خطير نعيشه".

من ناحيته قال ألفريد سكار هانسن كبير نواب نظام التشغيل في شركة جاسكو النرويجية لتشغيل شبكات انابيب الغاز الطبيعي إن شركة إيكوينور للطاقة تحقق حاليا لمعرفة سبب عطل محطة المعالجة، مضيفا أن المشكلة يمكن أن تكون في جزء من خط أنابيب بحقل غاز سليبنر في بحر الشمال والذي يربط بين محطتي إيزنجتون ونيهامنا.

وقال إن الوقت اللازم لإصلاح العطل واستئناف الضخ لم يتضح حتى الآن. وبحلول الساعة الواحدة و17 دقيقة ظهر بتوقيت أمستردام ارتفع سعر الغاز الهولندي القياسي بنسبة 50ر9% إلى 48ر37 يورو لكل ميجاوات/ساعة تسليم الشهر المقبل.

كما ارتفع سعر العقود البريطانية بنسبة 15% وهو أكبر ارتفاع يومي لها منذ أكتوبر الماضي.

وفي سوق الكهرباء تراجع السعر في ألمانيا عن أعلى مستوياته منذ نوفمبر إلى 23ر107 يورو لكل ميجاوات/ساعة تسليم اليوم التالي.

كما ارتفعت عقود تسليم يوليو المقبل إلى أعلى مستوياتها منذ يناير الماضي.