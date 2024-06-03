رئيس مدينة سوهاج يودع حجاج الجمعيات الأهلية إلى الأراضي المقدسة

أناب اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم الإثنين، هلال زكي رئيس مركز ومدينة سوهاج، لوداع حجاج بيت الله الحرام من أبناء سوهاج لهذا العام، بحضور رأفت السمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة.

وأكد "الفقي"، في بيان له اليوم، تقديم كل أوجه الدعم، والتسهيلات اللازمة للحجاج بالتعاون مع الأوقاف، والصحة، والتضامن الاجتماعي، حيث تم إجراء كل الكشوفات الطبية اللازمة لحجاج هذا العام، وحصولهم على التطعيمات اللازمة، فضلًا عن عقد ندوات توعية بالاشتراك مع الأوقاف قبل سفرهم لتعريف الحجاج بكيفية أداء مناسك الحج، وشروطه، والآداب التي يجب الالتزام بها والواجبات.

من جانبه أوضح وكيل وزارة التضامن الاجتماعي رأفت السمان، أن حجاج الجمعيات الأهلية من أبناء سوهاج، البالغ عددهم 330 حاجًا وحاجة هذا العام سيغادرون من ميدان الشبان المسلمين من خلال رحلتين إلى مطار الأقصر الدولي، الرحلة الأولى تضم 144 حاجًا وحاجة مقسمين على 3 أتوبيسات مغادرة الساعة 4 عصرا، والرحلة الثانية تضم 186 حاجًا وحاجة، مقسمين على 4 أتوبيسات، مغادرة من ميدان الشبان الساعة 10 مساء.