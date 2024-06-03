 رئيس جامعة طنطا يتفقد امتحانات نهاية العام بكلية العلوم - بوابة الشروق
الإثنين 3 يونيو 2024 12:38 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

رئيس جامعة طنطا يتفقد امتحانات نهاية العام بكلية العلوم

علاء شبل:
نشر في: الإثنين 3 يونيو 2024 - 12:32 م | آخر تحديث: الإثنين 3 يونيو 2024 - 12:32 م

تفقد رئيس جامعة طنطا، اليوم الاثنين، سير امتحانات الفصل الدراسي الثاني بكلية العلوم، برفقة الدكتور محمد حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة عبير علم الدين عميد الكلية، والدكتور أمجد سالم وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد النمر المدير التنفيذي للمركز الرئيسي للخدمات الإلكترونية والمعرفية.

وتفقد رئيس الجامعة لجان امتحانات بمرحلتي البكالوريوس، والدراسات العليا، مشيداً بجاهزية القاعات، وتواجد أعضاء هيئة التدريس وأساتذة المادة باللجان الامتحانية، مؤكدًا حرص الجامعة على تهيئة سبل الراحة للطلاب لأداء الامتحانات بسهولة ويسر، مثمنا التزام الطلاب بالتعليمات والإجراءات التي وضعتها الجامعة لتنظيم العملية الامتحانية.

جدير بالذكر أنه تجري اليوم اختبارات الدراسات العليا بالكلية لتمهيدي الماجستير والدكتوراه، والمستوى الرابع لمرحلة البكالوريوس، وبرنامج معادلة الكيمياء.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك