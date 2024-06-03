وكالة الطاقة الذرية: تصريحات إيران بشأن الأسلحة النووية تزيد اشتعال الأوضاع في الشرق الأوسط

حذرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إيران من الخطابات التحريضية بعدما قال بعض السياسيين في البلاد إن المهندسين يمكنهم تحويل برنامجها النووي إلى برنامج عسكري سريعا إذا تم توجيههم بذلك.

ويركز اجتماع الأسبوع الحالي للوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا على التصريحات الأخيرة التي أدلى بها مسوؤولون إيرانيون حاليون وسابقون بشأن إمكانية تعديل العقيدة النووية الرسمية، التي تحظر تطوير قنبلة نووية.

وقد يتسبب أي قرار للانسحاب من الاتفاقية الدولية المتعلقة بقدرات إيران النووية وبناء سلاح نووي في اندلاع سباق تسلح ويزيد بشكل كبير من التوترات بين الجمهورية الإسلامية والغرب.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل جروسي قوله إن "العديد من الدول قالت إنه إذا حصلت إيران على أسلحة نووية، فإنها ستفعل المثل.إضافة المزيد من الأسلحة النووية إلى الأوضاع المشتعلة في الشرق الأوسط فكرة سيئة للغاية".