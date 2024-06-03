حماس ترد على إعلان نتنياهو الاستعداد لوقف الحرب 42 يوما

ردت حركة حماس على لسان عضو مكتبها السياسي باسم نعيم، على إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الاستعداد للموافقة على وقف إطلاق النار لمدة 42 يومًا مقابل عودة الأسرى لكنه يصر على استكمال الحرب لتحقيق ما سماه النصر المطلق.

وقال خلال مقابلة عبر الإنترنت مع برنامج «تحت الشمس» الذي يُقدمه الإعلامي أحمد سالم، عبر شاشة «الشمس»، مساء الاثنين، إن هذا الطرح لا يمكن أن يكون مقبولًا لدى المقاومة الفلسطينية.

وأضاف أن حماس لها موقف واضح منذ البداية بأنه ترفض أن يكون وقف إطلاق النار مؤقتا، وأنها لن تسلم الأسرى لهذا الغرض.

وأشار أن نتنياهو يتبع هذه الاستراتيجية التفاوضية منذ البداية في كل جولة تم إجراؤها، متهما رئيس الوزراء الإسرائيلي بتعطيل التوصل لاتفاق. وأوضح أن نتنياهو يهدف لمواصلة حربه على قطاع غزة، وتحقيق الأهداف التي أعلنها منذ البداية للحرب، مؤكدا أن الاحتلال فشل في تحقيق هذه الأهداف.

وكان نتنياهو قد علق على الاقتراح الذي أعلن عنه الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، وذلك خلال كلمته أمام لجنة العلاقات الخارجية والدفاع في الكنيست.

وقال نتنياهو: «يمكننا أن نتوقف عن الحرب لمدة 42 يوما من أجل إطلاق سراح الأسرى، ولكننا لا يمكننا أن نتوقف عن الحرب».

وأشار إلى أن الاقتراحات المتعلقة بتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار لن توقف الهجمات على غزة، بل ستوفر هدنة مؤقتة فقط لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين.