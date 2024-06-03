رئيس سابق لـ الموساد: لا يمكننا هزيمة حماس والجهاد الفلسطينية عسكريا

قال داني ياتوم رئيس سابق لجهاز المخابرات الإسرائيلية الخارجية (الموساد)، اليوم الاثنين، إن تل أبيب لا تستطيع هزيمة حركتي حماس والجهاد الإسلامي الفلسطينية عسكرياً.

وتحت عنوان "الحقيقة المرة: حماس والجهاد لن تُهزما بالتحركات العسكرية"، كتب ياتوم مقال، في صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، قال فيه: "نحن غير قادرين على تحقيق أهداف الحرب في الشمال (لبنان) والجنوب (غزة)"، وفقاً لما نقلته وكالة "الأناضول" للأنباء.

وأضاف ياتوم أنه "لا يزال العديد من المختطفين (الأسرى الإسرائيليين) في أنفاق غزة، وآلاف النازحين (الإسرائيليين) بعيدين عن العودة إلى منازلهم، وحزب الله يدمر بلداتنا في الشمال".

وأشار إلى أنه "رغم الوجود العسكري للجيش الإسرائيلي في جميع أنحاء قطاع فزة، لن تُهزم حماس والجهاد بالتحركات العسكرية، ولن يعود المختطفون بالضغط العسكري دون ترتيبات سياسية".

وتابع: "تؤيد فرنسا وألمانيا قرار المدعي العام لمحكمة معاداة السامية بلاهاي (المحكمة الجنائية الدولية) بإصدار مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء (بنيامين نتنياهو) ووزير الدفاع (يوآف جالانت)".