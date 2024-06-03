الصحة: 6 أعراض شائعة للإصابة بمرض السكر

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أصدرت وزارة الصحة والسكان تحذيرا هاما للمواطنين، داعية إياهم إلى الانتباه إلى 6 أعراض شائعة قد تشير إلى احتمالية الإصابة بمرض السكر.

وأكدت الوزارة على ضرورة إجراء فحوصات تشخيصية فورية في حالة ظهور أي من هذه الأعراض التالية:

١-شدة العطش

٢-فقدان الوزن

٣-عدم وضوح الرؤية

٤-الشعور المستمر بالجوع

٥-الإجهاد المستمر

٦-كثرة التبول

وأشارت الوزارة إلى تشخيص مرض السكر عندما يكون مستوى السكر في الدم مرتفعًا بشكل مزمن.

وشددت على أهمية الفحص المبكر والعلاج الفوري للسيطرة على مستويات السكر في الدم ومنع حدوث مضاعفات خطيرة.

ودعت وزارة الصحة والسكان المواطنين إلى مراجعة أقرب منشأة صحية لإجراء الفحوصات التشخيصية اللازمة في حال ظهور أي من هذه الأعراض.

كما أوصت بأهمية اتباع نظام غذائي صحي وممارسة التمارين الرياضية بانتظام للحفاظ على مستويات السكر في الدم الصحية.