تركيا: ضبط 8 آلاف و467 مهاجرا غير نظامي في أدرنة منذ بداية 2024

شهدت ولاية أدرنة، شمال غربي تركيا، ضبط 8 آلاف و467 مهاجرا غير نظامي منذ مطلع العام الجاري 2024.

وفي تصريحات صحفية أدلى بها، اليوم الاثنين، قال والي أدرنة يونس سيزر، إن جهود سلطات الولاية في مكافحة الهجرة غير النظامية، اكتسبت زخما خلال الفترة الأخيرة،بحسب وكالة الأناضول التركية للأنباء.

وأوضح أن العمليات هذه، أسفرت عن ضبط 8 آلاف و467 مهاجرا غير نظامي منذ مطلع العام الجاري، خلال محاولتهم عبور الحدود بطرق غير قانونية.

وخلال مايو الماضي فقط ، بلغ عدد المهاجرين غير النظاميين ممن تم ضبطهم على الحدود في الولاية، 3 آلاف و21 شخصا، أي ما يزيد بنسبة 7 بالمئة مقارنة بالشهر نفسه من العام الفائت، بحسب المصدر نفسه.

وتمثل تركيا معبراً رئيسياً للمهاجرين واللاجئين من وسط آسيا ودول شرق المتوسط، ،ومنها يتوجهون نحو اليونان التي تعد البوابة الرئيسية للمهاجرين إلى أوروبا ودول الاتحاد الأوروبي.