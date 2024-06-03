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باكستان.. مصرع 11 من عمال مناجم الفحم بسبب الاختناق

د ب ا
نشر في: الإثنين 3 يونيو 2024 - 9:59 م | آخر تحديث: الإثنين 3 يونيو 2024 - 9:59 م

قال مسؤولون باكستانيون إن 11 من عمال مناجم الفحم لقوا حتفهم بسبب الاختناق بغازات سامة في جنوب غرب البلاد.

ووقع الحادث على بعد 40 كيلومترا من مدينة كويتا، عاصمة إقليم بلوشستان اليوم الاثنين عندما حوصر 11 من عمال المناجم أثناء عملهم.

وقال شاهد ريند، المتحدث باسم حكومة بلوشستان، لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ): "تشير التقارير الأولية إلى أن عمال المنجم لقوا حتفهم بسبب الغازات السامة في المنجم".

وتابع ريند أن مدير ومقاول المنجم كانوا من بين الضحايا. من جانبه، قال شاه جمال المتحدث باسم إدارة الإنقاذ المحلية إنه "تم انتشال جثث كل الضحايا".

في غضون ذلك، قال ريند إن الحكومة الإقليمية "أمرت باتخاذ إجراءات (ضد المنجم) بسبب عدم الالتزام ببروتوكولات السلامة".


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