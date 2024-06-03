السودان وجنوب السودان يبحثان استئناف نقل النفط

أجرى رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان يوم الأحد محادثات مع مستشار رئيس جنوب السودان للأمن القومي، توت قلواك، تناولت استئناف نقل نفط جنوب السودان عبر الأراضي السودانية.

وجاء في بيان عن المجلس السيادي السوداني أن قلواك قال إن "خط أنابيب نقل النفط من جنوب السودان تأثر بسبب الحرب في السودان، وهو متوقف حاليا بسبب العمليات العسكرية المستمرة في المناطق المحاذية للخط".

وتابع أنه جرى الاتفاق على عقد اجتماع بين وزارتي النفط في البلدين لبحث حلول هذه القضية، لافتا إلى أن "النفط يشكل شريان الحياة لمواطني البلدين".

وأفاد البيان بأن قلواك سلم أيضا رسالة مكتوبة من رئيس جنوب السودان سلفا كير ميارديت بشأن تطوير العلاقات الثنائية.