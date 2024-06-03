بدء الاحتفالات بعيد الأنبا أبرآم بديره في الفيوم

بدأت احتفالات إيبارشية الفيوم بعيد نياحة القديس الأنبا أبرآم أسقف الفيوم والجيزة، صباح أمس الأحد، والذي تحتفل به الكنيسة القبطية في 3 يونيو، بديره بالعزب، بحضور نيافة الأنبا أبرآم مطران الإيبارشية ورئيس أديرة الفيوم، ونيافة الأنبا صليب أسقف ميت غمر ودقادوس وبلاد الشرقية.

وبدأ الاحتفال بإلبابس ثلاثة إخوة من دير رئيس الملائكة غبريال بجبل النقلون الزي الأزرق الخاص بفترة الاختبار الرهباني وهم "الأخ عبد المسيح، والأخ يوناثان، والأخ بيجول".

وقام صاحبا النيافة بتطيب جسد القديس بعد نقله من مزاره، وعمل الدورة بالكنيسة، ووضعه أمام الهيكل ليظل طوال فترة الاحتفالات إلى حين عودته في عيد القديس في 10 يونيو الجاري في المزار الجديد الذي أعد له.

وقام صاحبا النيافة بصلاة القداس الإلهي، وخلاله تم تدشين أواني للخدمة شارك في نقل جسد القديس من المزار، وصلاة القداس، عددا كبيرا من الآباء كهنة الإيبارشية، والآباء رهبان دير رئيس الملائكة الجليل غبريال بجبل النقلون، وخورس الشمامسة وسط حضور شعبي كثيف من داخل الإيبارشية وخارجها.

وصلى نيافة الأنبا أغاثون أسقف مغاغة والعدوة صلاة العشية، مساء أمس الأحد، وشاركه نيافة الأنبا صليب أسقف ميت غمر ودقادوس وبلاد الشرقية.

كما طيّب صاحبا النيافة جسد القديس، وتم عمل تمجيد ودورة لأيقونته، وسط حضور شعبي كثيف من أبناء الإيبارشية وخارجها.

يُذكر أن الاحتفالات تشمل قداسات وعشيات يومية، وسيشارك بها عدد من الآباء المطارنة والأساقفة، بجانب صاحبي النيافة الأنبا ابرام والأنبا صليب.