خبراء مناخ يجتمعون في مدينة بون الألمانية للمشاركة في مؤتمر للأمم المتحدة

يجتمع خبراء في مجال المناخ من جميع أنحاء العالم في مدينة بون الألمانية في وقت لاحق اليوم الاثنين من أجل المشاركة في الاجتماع السنوي للأمم المتحدة بشأن المناخ المقرر في يونيو.

ومن المتوقع أن يشارك ما يقرب من 6 آلاف وفد في الاجتماع من اجل التحضير لمحادثات مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين (كوب 29) المقرر في أذربيجان في نوفمبر المقبل.

يشار إلى القضية الرئيسية المطروحة على الطاولة في مفاوضات بون هي تمويل الأنشطة المناخية.

وكانت الدول الصناعية قد وعدت بدعم الدول الأفقر التي تضررت كثيرا من العواقب الناتجة عن تغير المناخ عبر تقديم مليارات الدولارات في صورة مساعدات.