 حريق هائل يخلف خسائر كبيرة بمؤسسة اتصالات الجزائر جنوب شرق البلاد - بوابة الشروق
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حريق هائل يخلف خسائر كبيرة بمؤسسة اتصالات الجزائر جنوب شرق البلاد

وكالات
نشر في: الإثنين 3 يونيو 2024 - 7:29 ص | آخر تحديث: الإثنين 3 يونيو 2024 - 7:29 ص

خلف حريق هائل نشب مساء يوم الأحد بأحد المرافق التابعة لمؤسسة اتصالات الجزائر بولاية ورقلة جنوب شرق البلاد، خسائر كبيرة فضلا عن احتراق أشجار النخيل.

وتمكنت مصالح الحماية المدنية الجزائرية بولاية ورقلة من إخماد الحريق الذي طال مركز اتصالات تابع لمؤسستي اتصالات الجزائر وموبيليس والواقع بمنطقة "القارة الشمالية".

وذكرت وسائل إعلام جزائرية أنه "تم سجل في نفس الوقت تقريبا خسائر في أشجار النخيل بسبب تجدد اشتعال النيران".

كما أوضحت أن "الحريق أسفر عن خسائر مادية كبيرة للمؤسستين، فيما لا تزال أسباب اندلاعه مجهولة".

وعرفت مناطق إفري ومقانو وعين عبيد بالولاية، تجدد اشتعال النيران بأشجار النخيل لاسيما خلال فترة الظهيرة، وقد مكنت مجهودات الحماية المدنية الجزائرية والمواطنين من السيطرة على الحريق ومنع النيران من الانتشار داخل المحيط الفلاحي.


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