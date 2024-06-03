صندوق الأغذية العالمي يعلن تقديم مساعدات إنسانية لـ65 ألف متضرر من الفيضانات في أفغانستان

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أعلن صندوق الأغذية العالمي في أفغانستان، اليوم الإثنين، تقديم مساعدة لـ65 ألف شخص حتى الآن تضرروا من الفيضانات التي ضربت البلاد مؤخرا.

وأعلن الصندوق اليوم، عبر منصة "إكس" أنه سوف يحتاج إلى 14.5 مليون دولار على مدار السبعة أشهر المقبلة لتلبية احتياجات ضحايا الفيضانات، بحسب ما ذكرته وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء.

وحتى الآن، لا يوجد إحصائيات بشأن حجم الأضرار التي خلفتها الفيضانات.

وشهدت البلاد هطول أمطار وفيضانات مدمرة في الشهر الماضي، وهو ما تسبب في مئات الوفيات.

ويأتي هذا وسط استمرار تفاقم الأزمة الإنسانية في أفغانستان، حيث يعيش 23 مليون شخص في فقر وحاجة ملحة للمساعدات.