ولي العهد السعودي يهنئ صباح خالد الصباح بتعيينه وليا لعهد الكويت

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أجرى ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز اتصالا هاتفيا اليوم الاثنين، بولي العهد الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح بمناسبة تعيينه ولياً للعهد.

وأعرب ولي العهد السعودي" عن تمنياته بالتوفيق والسداد لولي عهد دولة الكويت الشقيقة، متطلعاً إلى تعزيز التعاون بين البلدين في ظل العلاقات التاريخية الراسخة" وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".

فيما عبر ولي عهد الكويت عن خالص شكره وتقديره لولي العهد السعودي على مشاعره الأخوية الصادقة، مؤكدا الحرص على مواصلة مسيرة التعاون المشترك بين البلدين.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية أن ولي العهد الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح أدى اليمين أمس الأحد، نائبا للأمير، وذلك أمام أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.