علق الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، على اعتراف أنتوني فاوتشي، مدير المعهد الوطني للأمراض المعدية في الولايات المتحدة، بأنه «وضع قاعدة التباعد الاجتماعي 6 أقدام والإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا دون أسس علمية».

وأكد خلال تصريحات لبرنامج «مع خيري» المذاع عبر شاشة «المحور» مساء الإثنين، أن تداعيات فيروس كورونا لا تزال قائمة، مشيرا إلى معاناة الكثير من الحالات حول العالم من مشاكل صحية في أعضاء الجسم، وعلى رأسها الجهاز التنفسي جراء إصابة الملايين بالوباء.

وأضاف أن الفيروسات التنفسية شديدة الإصابة للإنسان وتخلف تداعيات صحية على المصاب، موضحا أن تصنيف فيروس كورونا كوباء؛ نظرا لإصابته الملايين في العالم.

ورفض «تاج الدين» القول بأن قرارات الإغلاق كانت غير مضبوطة، موضحًا أن أماكن الإغلاق كانت تشهد أعدادًا ضخمة من الإصابات.

وأشار إلى أن حالات كورونا لا تزال موجودة حتى الآن؛ لكنها ليست كثيرة أو شديدة مثل ذي قبل، لا سيما مع اختفاء حالات الوفيات تقريبًا، مشددا أن تداعيات الجائحة لا تزال موجودة حول العالم.

وأوضح أن مجموعات فيروس كورونا السبعة لم تنته بعد، مؤكدا أنه لا يزال هناك احتمال لظهور أوبئة أخرى من كورونا بعد مدة زمنية غير معروفة، قد تكون 5 أو 10 سنوات.