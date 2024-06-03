زلزال آخر يضرب وسط اليابان بعد 6 أشهر من مقتل المئات

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ضرب زلزال قوي شبه جزيرة نوتو بوسط اليابان ، بعد ستة أشهر من مقتل المئات في المنطقة.

وذكرت وسائل الاعلام المحلية أن خمسة منازل على الأقل بالبلدة الساحلية واجيما انهارت اليوم الاثنين بسبب الزلزال ، الذي بلغت شدته 6 درجات على مقياس ريختر.

كان زلزال بلغت قوته 6ر7 درجة ضرب شبه الجزيرة بمقاطعة إيشينكاو في رأس السنة الجديدة وخلف 260 قتيلا.

ولا يزال أكثر من ثلاثة آلاف شخص يعيشون في ملاجئ بالمنطقة.

ووقع زلزال اليوم في وقت مبكر من الصباح على عمق حوالي عشرة كيلومترات ، تلته هزة ارتدادية.

ولم تكن هناك أي تحذيرات من تسونامي ، بينما لم تتضرر محطات الطاقة النووية في المنطقة.

يشار إلى أن اليابان قد تعرضت لتسونامي(موجات مد عالية) جراء أحد أقوى الزلزال بلغت شدته 9 درجات على مقياس ريختر في مارس عام 2011، وتسبب في مقتل واختفاء أكثر من 18ألف شخص وفي حدوث كارثة محطة فوكوشيما النووية.

وتتعرض اليابان باستمرار لزلازل نظرا لوقوعها في منطقة «حزام النار» بالمحيط الهادي التي تشهد نشاطاً زلزالياً وبركانياً مرتفعا.