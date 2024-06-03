هاجم وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتيرتيش، المقترح الذي أعلنه الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة (الذي قال حاكم البيت الأبيض بأنه مقترح إسرائيلي).

وصرح سموتيرتيش في كلمة له، بأن الاقتراح مخالف للقانون ولا يلزم الحكومة الإسرائيلية.

وأضاف: «إذا تبنت الحكومة اقتراح الاستسلام، فلن نكون جزءًا منه وسنعمل على استبدال القيادة الفاشلة».

وأشار إلى أن المقترح المقدم خطير، موضحًا أنه أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمعارضته بكل قوة إذا اختار الهزيمة وفق تعبيره.

ولفت إلى أن قال لنتنياهو بأنهم سيقفون بجانبه لتحقيق الحسم وسيقفون ضده إذا اختار الاستسلام، وفق نص حديثه.

השר סמוטריץ' מצטרף לבן גביר ותוקף את עסקת החטופים שעל הפרק: "ההצעה שניתנה בידי קבינט המלחמה בחוסר סמכות ובניגוד לחוק לא מחייבת את ממשלת ישראל. אם הממשלה תאמץ את הצעת הכניעה, לא נהיה חלק ממנה ונפעל להחלפת ההנהגה הכושלת" @yaara_shapira pic.twitter.com/NsmBxHdgiB — כאן חדשות (@kann_news) June 3, 2024



يُشار إلى أن وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، كان قد هدد في وقت سابق من اليوم، بإسقاط حكومة بنيامين نتنياهو، إذا تم قبول المقترح الذي أعلنه بايدن.



