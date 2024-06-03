 فيديو.. وزير المالية الإسرائيلي يرفض مقترح وقف إطلاق النار ويوجه تحذيرا لنتنياهو - بوابة الشروق
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فيديو.. وزير المالية الإسرائيلي يرفض مقترح وقف إطلاق النار ويوجه تحذيرا لنتنياهو

أحمد علاء
نشر في: الإثنين 3 يونيو 2024 - 5:40 م | آخر تحديث: الإثنين 3 يونيو 2024 - 5:40 م

هاجم وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتيرتيش، المقترح الذي أعلنه الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة (الذي قال حاكم البيت الأبيض بأنه مقترح إسرائيلي).

وصرح سموتيرتيش في كلمة له، بأن الاقتراح مخالف للقانون ولا يلزم الحكومة الإسرائيلية.

وأضاف: «إذا تبنت الحكومة اقتراح الاستسلام، فلن نكون جزءًا منه وسنعمل على استبدال القيادة الفاشلة».

وأشار إلى أن المقترح المقدم خطير، موضحًا أنه أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمعارضته بكل قوة إذا اختار الهزيمة وفق تعبيره.

ولفت إلى أن قال لنتنياهو بأنهم سيقفون بجانبه لتحقيق الحسم وسيقفون ضده إذا اختار الاستسلام، وفق نص حديثه.


يُشار إلى أن وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، كان قد هدد في وقت سابق من اليوم، بإسقاط حكومة بنيامين نتنياهو، إذا تم قبول المقترح الذي أعلنه بايدن.

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