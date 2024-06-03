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لقي ثلاثة أشخاص حتفهم من بينهم مواطنين ألمانيين في حادث سيارة خطير في إقليم توسكاني الإيطالي، وفقا لما أعلنته فرقة الإطفاء المحلية يوم الأحد.

وورد أن السائحين الألمانيين هما زوجان يبلغان من العمر 61 عاما و 68 عاما من مدينة أوجسبورج جنوبي ألمانيا، وفقا لوسائل إعلام محلية.

وأصيب ستة أشخاص آخرين في الحادث، من بينهم طفلين، وفقا لفرقة الإطفاء.

وأكد متحدث باسم فرقة الإطفاء أن الزوجين كانا يسافران بسرعة عالية عندما اقتربت سيارتهما من محطة تحصيل الرسوم على الطريق السريع بالقرب من مدينة ليفورنو الساحلية، واصطدمت سيارتهما بسيارتين أخريين كانتا مصطفتين عند نقطة تحصيل الرسوم.

كما لقي راكب إحدى السيارات الأخرى حتفه في الحادث.

وانقلبت سيارة الألمانيين واصطدمت بكابينة تحصيل الرسوم.

وأظهرت صور من موقع الحادث سيارات مقلوبة رأسا على عقب على الطريق ومحطة تحصيل الرسوم مدمرة.

وذكرت وسائل إعلام إيطالية أن الموظف الذي كان يعمل داخل الكابينة لم يصب بأذى.

ويجري التحقيق في الظروف الدقيقة للحادث.