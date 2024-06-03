استقالة رئيس هيئة العاصمة الإندونيسية الجديدة ونائبه

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قال وزير الدولة الإندونيسي براتيكنو، إن بامبانج سوسانتونو قدم استقالته من منصبه كرئيس لهيئة العاصمة الإندونيسية الجديدة نوسانتارا.

ونقلت وكالة بلومبرج عن براتيكنو قوله إن وزير الأشغال العامة والإسكان باسوكي هاديمولجونو سيقوم بأعمال رئيس هيئة العاصمة الجديدة نوسانتارا إلى حين اختيار بديل أكثر استدامة.

وذكر براتيكنو أن دوني راهاجو استقال أيضا من منصبه كنائب لرئيس هيئة العاصمة الجديدة.

وأشار إلى تعيين نائب وزير الأراضي وتخطيط المساحات راجا جولي أنتوني نائبا لرئيس الهيئة بالنيابة.

وذكر براتيكنو، أن الرئيس جوكو ويدودو قد قبل الاستقالات.

وقال هاديمولجونو إن الرئيس أصدر توجيهات لهيئة العاصمة الجديدة بتسريع بناء نوسانتارا، التي لا تزال تواجه مشكلات تتعلق بالأراضي والاستثمار.