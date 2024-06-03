الداخلية التونسية: إصابة 60 عنصرا أمنيا في ديربي الأفريقي والترجي

أعلن متحدث باسم وزارة الداخلية التونسية اليوم الاثنين، عن إصابة 60 عنصرا من قوات الأمن خلال أعمال شغب في مباراة الديربي بين ناديي الأفريقي والترجي أمس الأحد.

وقال المتحدث فاكر بوزغاية إن 60 عنصرا أمنيا تعرضوا لإصابات ونقلوا إلى المستشفى وغادر منهم 30 عنصرا بعد خضوعهم للإسعافات فيما لا يزال البقية تحت المراقبة الطبية.

وأفاد بوزغاية في تصريحه لإذاعة "موزاييك" الخاصة، بإيقاف 300 من أنصار النادي الأفريقي، الفريق المستضيف في المباراة التي جرت على ملعب رادس وانتهت بفوز الترجي (2/1). وقال إنه تم الإبقاء على أربعة فقط قيد الإيقاف.

وتوقفت المباراة أكثر من مرة لعدة دقائق بسبب استخدام ضخم للشماريخ والألعاب النارية.

وأظهرت مقاطع فيديو مناوشات بين الأمن والجماهير في المدرجات خلف المرمى.

وأخلت على أثرها قوات الأمن المدرجات باستخدام الغاز المسيل للدموع.

وقال بوزغاية إن قوات الأمن لجأت إلى التدخل بعد أن تأكدت من أن جزءا من جماهير النادي الأفريقي كانت تنوي اقتحام الملعب. ومنذ سنوات يقتصر حضور الجماهير في ملاعب تونس على الفرق المضيفة فقط لدواع أمنية.