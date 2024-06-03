انطلاق فعاليات مناقشة وتوقيع رواية قرية المائة للكاتبة رحاب لؤي بمكتبة فضاءات أم الدنيا

انطلقت منذ قليل فعاليات مناقشة وتوقيع رواية "قرية المائة" للكاتبة والصحفية رحاب لؤي بمكتبة فضاءات أم الدنيا، ويناقش الرواية كلا من الكاتب والصحفي والناقد والسيناريست زين العابدين خيري شلبي والإعلامي خالد منصور، وبحضور نانسي حبيب مسؤولة النشر بدار الشروق.

يشار إلى أن رواية "قرية المائة" كانت قد فازت بجائزة خيري شلبي للعمل الروائي الأول، ونشرتها دار الشروق، مطلع العام الجاري، ويعقب الندوة توقيع الكاتبة للرواية ولأعمالها السابقة.

ومن أجواء الرواية: خارج التاريخ والحضارة، كانت الأمور تبدو على ما يُرام في تلك القرية التي تحرسها أحجار السماء. لا يرغب أحد في الخروج منها، ولا يمكن لغريب أن يدخلها... إنها قرية لا يجوع فيها بطن، ولا تحمل أرضُها فقيرًا.. 100 شخص، بالتمام والكمال كان عدد سكان القرية التي كلما وُلِد لها فردٌ اختفى مقابله «مُختار»، لم يفهم أحد السر أبدًا؛ لذا عرفتها القرى المجاورة بـ«قرية المائة».

رحاب لؤي؛ كاتبة مصرية، تخرجت في قسم الصحافة بكلية الإعلام- جامعة القاهرة (عام 2010م). عملت بصُحف ومواقع مصرية وعربية عدة، فضلًا عن عملها كصانعة مُحتوى وكاتبة سيناريو. فازت بعدة جوائز؛ منها جائزة نقابة الصحفيين المصريين (عام 2014)، وجائزة مصطفى وعلي أمين (عام 2017)، وجائزة معهد جوتة وهيئة التبادل العلمي الألماني في الكتابة العلمية (عام 2018). صدرَ لها كتابان، وفازت روايتُها «قرية المائة» بجائزة خيري شلبي للعمل الروائي الأول.