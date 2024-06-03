 الفريق الاستشاري المعني باستئصال شلل الأطفال في أفغانستان وباكستان يختتم اجتماعه في الدوحة - بوابة الشروق
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الفريق الاستشاري المعني باستئصال شلل الأطفال في أفغانستان وباكستان يختتم اجتماعه في الدوحة

الدوحة - قنا
نشر في: الإثنين 3 يونيو 2024 - 5:33 م | آخر تحديث: الإثنين 3 يونيو 2024 - 5:33 م

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