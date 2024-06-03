من هو الشيخ صباح خالد الصباح ولي العهد الكويتي الجديد؟

أصدر أمير الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، يوم السبت، أمراً أميرياً "بتزكية الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح، ولياً للعهد".

وأدى ولي العهد الجديد في قصر السيف، الأحد، اليمين الدستورية "بمناسبة تعيينه نائباً للأمير"، وفقاً لما أوردته وكالة الأنباء الرسمية (كونا).

وجاء في الأمر الأميري حسب كونا "يُزكى الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح ولياً للعهد".

وفي 10 مايو الماضي، قال أمير الكويت في خطاب متلفز: "أمرنا بحل مجلس الأمة، ووقف بعض مواد الدستور لمدة لا تزيد عن 4 سنوات يتم خلالها دراسة جميع جوانب المسيرة الديمقراطية".

ووصف الأمير مشعل، الخطوة بأنها "قرار صعب لإنقاذ البلد وتأمين مصالحه العليا"، مشيراً إلى "تدخلات حدثت من بعض النواب بحق اختيار الوزراء وولي العهد".

من هو ولي العهد الجديد؟



بدأ الشيخ صباح حياته المهنية عندما التحق بوزارة الخارجية عام 1978 بدرجة ملحق دبلوماسي، وظل فيها حتى العام 1995، تنقل خلالها بين العديد من الإدارات في الوزارة.

وُلد ولي العهد الكويتي الجديد الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح، في الكويت عام 1953، وحصل على بكالوريوس العلوم السياسية من جامعة الكويت عام 1977، حسب السيرة الذاتية التي نشرتها وكالة الأنباء الكويتية الرسمية.



بدأ الشيخ صباح حياته المهنية عندما التحق بقسم الشؤون العربية في وزارة الخارجية الكويتية عام 1978 حتى عام 1983، قبل أن يعمل ضمن بعثة الكويت في الأمم المتحدة بنيويورك بين عامي 1983 و1989.

وخلال الأعوام من 1995 إلى 1998، عمل الشيخ صباح الخالد سفيراً لبلاده لدى السعودية، ومندوباً عن بلاده لدى منظمة المؤتمر الإسلامي.

وشارك الشيخ صباح الخالد خلال تلك الفترة في اجتماعات المجلس الوزاري لوزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي.

وصدر مرسوم بتعيين الشيخ صباح رئيساً لجهاز الأمن الوطني بدرجة وزير، في عام 1998.

ثم تولى بعدها الشيخ صباح منصب وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بين عامي 2006 و2007، ليتولى وزارة الإعلام بعد ذلك، في عام 2008 ولغاية عام 2009.

وشغل الشيخ صباح منصب وزير خارجية الكويت عام 2011، وأضيف إلى مسؤولياته، حقيبة شؤون مجلس الوزراء في عام 2012، ثُم عُين نائباً لرئيس مجلس وزراء الكويت في ذات العام.

وبقي الشيخ صباح يشغل تلك المناصب إلى عام 2019.



وصدر مرسوم أميري في نوفمبر 2019، بتعيين الشيخ صباح رئيساً لمجلس الوزراء وتكليفه بترشيح أعضاء الحكومة الجديدة، وهي أول حكومة يكلف بتشكيلها.

وفي ديسمبر 2020، شكل الشيخ صباح الحكومة الثانية له، ثم شكل الحكومة الثالثة في من مارس عام 2021، وشكل الشيخ صباح حكومته الرابعة في ديسمبر 2021، وهي الوزارة الـ39 في تاريخ الكويت السياسي.

وحمل الشيخ صباح الخالد خلال مسيرته الدبلوماسية والحكومية، عدة أوسمة، بينها وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الأولى عام 1998، ووسام نجمة القدس من الرئيس الفلسطيني محمود عباس عام 2018، ووسام النيلين من الطبقة الأولى السوداني.