رئيس إندونيسيا يبحث مع وزير المناخ والبيئة النرويجي سبل تعزيز التعاون

استقبل الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو وزير المناخ والبيئة النرويجي أندرياس بيلاند إريكسن في جاكرتا اليوم الأحد، لمناقشة سبل تعزيز التعاون الثنائي ومسألة التمييز في التعامل مع زيت النخيل الإندونيسي .

كما شاركت وزيرة البيئة والغابات الإندونيسية، سيتي نوربايا باكار، في الاجتماع الذي عقد في قصر ميرديكا، وأكدت أن تحقيق أهداف استخدامات الغابات والأراضي الأخرى لعام 2030 فيما يتعلق بخفض انبعاثات الكربون يعد من بين الأولويات القصوى لإندونيسيا.

وأضافت الوزيرة أن النرويج اعترفت بجهود إندونيسيا للحد من انبعاثات الكربون ومنحتها مكافأة تبلغ 156 مليون دولار أمريكي. ويعكس هذا الحافز المالي نجاح إندونيسيا في خفض 2ر30 مليون طن من انبعاثات الكربون.

ونقلت وكالة أنباء "انتارا" الإندونيسية عن باكار قولها إن الرئيس جوكو ناشد خلال الاجتماع الحكومة النرويجية المساعدة في نشر معلومات واضحة حول أساليب معالجة زيت النخيل الصديقة للبيئة في إندونيسيا، بهدف منع الدول الأوروبية من التعامل بشكل غير عادل مع زيت النخيل الإندونيسي.

وأضافت أن "الرئيس ناشد النرويج المساعدة في تبديد التصورات الخاطئة من أجل منع التمييز ضد زيت النخيل الإندونيسي".