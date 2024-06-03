الجارديان: قدرة حماس على العودة لمناطق انسحبت منها تهدد بحرب أبدية في غزة

نقلت صحيفة "جارديان" البريطانية عن خبراء قولهم، إن قدرة حركة حماس على العودة إلى المناطق التي اضطرت للانسحاب منها في وقت سابق في غزة تهدد بـ"حرب أبدية".

وأوضح الخبراء أن عدد مقاتلي حماس في شمال غزة، قد يكون أكبر من عددهم في رفح جنوب القطاع، التي وصفها المسئولون الإسرائيليون بأنها "المعقل الأخير" للحركة.

*القتال في جباليا هو الأعنف

وعلى الرغم من أن قوات الاحتلال تجتاح رفح الآن، إلا أن القتال في جباليا، ثاني أكبر مدينة من حيث عدد السكان في شمال غزة، وصفه مسئولون في جيش الاحتلال الشهر الماضي بأنه "ربما يكون الأعنف" في الصراع الذي دام سبعة أشهر.

وقال إيال هولاتا، رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي السابق، الشهر الماضي:"هناك المزيد من مقاتلي حماس في شمال غزة في الأماكن التي خرج منها جيشنا أكثر من رفح، ولهذا السبب كان على الجيش العودة إلى جباليا".

ولطالما زعم المسئولون الإسرائيليون، بمن فيهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أن الهجوم الجاري في رفح، رغم المعارضة القوية له من جانب العديد من حلفاء إسرائيل، سيحقق أهداف الحرب المعلنة المتمثلة في تدمير قدرة حماس واستعادة المحتجزين لدى الحركة. وزعمت إسرائيل الأسبوع الماضي، أن هجومها في جباليا اكتمل، ولكن ليس من الواضح ما إذا كان مقاتلوا حماس انسحبوا أم انتقلوا إلى مكان آخر، وفقا للصحيفة.

*حماس قادرة على إعادة بناء قوتها

ووفقا لمصادر مقربة من حماس، فإن يحيى السنوار، رئيس المكتب السياسي للحركة في غزة، يعتقد أن الأزمة الإنسانية في المنطقة والغضب الدولي المتزايد تجاه إسرائيل يعززان حماس في المفاوضات.

من جانبه، قال مخيمر أبو سعدة، أستاذ العلوم السياسية في جامعة الأزهر في غزة، أن الخسائر البشرية المرتفعة بين المدنيين سوف تحفز تجنيد حماس لمقاتلين.

وأضاف أبو سعدة: "هناك اعتقاد واسع النطاق بأن إسرائيل ليست في حالة حرب مع حماس، بل مع الشعب الفلسطيني"، مشيرا إلى أن "حماس لن تستسلم، فهذا ليس في قاموسها".

*واشنطن تحذر من الفراغ الأمني في غزة

وقاوم نتنياهو الضغوط من حلفائه والمؤسسة العسكرية الإسرائيلية لوضع خطة للإدارة المدنية لقطاع غزة خوفًا من فقدان دعم الوزراء اليمينيين المتطرفين الذين دافعوا عن إعادة احتلال غزة وما أسموه "الهجرة الطوعية" لسكانها.

وحذر عدد من المسئولين الأمريكيين إسرائيل مؤخرا من أن السماح بفراغ أمني في أجزاء من غزة يعد خطأً استراتيجيا كبيرا.