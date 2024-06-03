قال المتحدث باسم حركة فتح الفلسطينية جمال نزال، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيزول سياسيا.

وأضاف خلال مقابلة مع قناة الحدث، مساء الاثنين: «على كل اللذين راهنوا على نتنياهو وتحالفوا معه منذ عام 1996 حتى الآن أن يعضوا أصابعهم ندما أنهم سيّدوه استراتيجيا في المشهد الإسرائيلي، وأقصد بذلك حركة حماس التي راهنت عليه واستفادت منه وتغذت منه واحتمت به وتموّلت بأمواله».

وتابع: «حماس الآن تعض بأصابعها أنها استنجدت بنتنياهو لعقود من الزمن حتى جرّت الوبال على الشعب الفلسطيني».

وشدد على أن حديث حماس عن تمكنها من إعادة القضية الفلسطينية إلى الواجهة بشكل غير مسبوق هي بضاعة خاسرة وفق تعبيره.

وعلق قائلا: «أنا باستطاعتي أن أضع صورتي بالجورنال في الصفحة إذا قفزت أمام سيارة وقُتلت وأعود إلى الواجهة لكن ليس بهذه الطريقة يعود الشعب الفلسطيني إلى الواجهة».

ونوه بأن الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، ورئيس الحالي محمود عباس أعادوا فلسطين غلى الخارطة بإقامة السلطة الوطنية الفلسطينية التي يحاربها نتنياهو حتى الآن.