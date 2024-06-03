 متظاهرون مؤيدون لفلسطين يواجهون المتحدث باسم الخارجية الأمريكية: كم طفلا قتلت اليوم؟ - بوابة الشروق
الإثنين 3 يونيو 2024 9:08 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

متظاهرون مؤيدون لفلسطين يواجهون المتحدث باسم الخارجية الأمريكية: كم طفلا قتلت اليوم؟


نشر في: الإثنين 3 يونيو 2024 - 8:58 ص | آخر تحديث: الإثنين 3 يونيو 2024 - 8:58 ص

واجه متظاهرون مؤيدون للفلسطينيين المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر عندما خرج من سيارته أمام مقر إقامته في واشنطن يوم السبت.

وهتف المتظاهرون عندما توجه المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إلى مقر إقامته بعد خروجه من سيارته، وسألوه: "ماذا تقول يا ميلر؟ كم طفلا قتلت اليوم؟.

وفي مقطع الفيديو الذي تبلغ مدته 30 ثانية، يمكن رؤية ميلير وهو يلوح للناس بينما واصل المتظاهرون ترديد الشعارات، من دون أن يدلي بأي تعليق.

 
وكانت وزارة الصحة بغزة أعلنت أمس الأحد، ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب من السابع من أكتوبر إلى 36439 شهيدا و82627 جريحا.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك