لماذا واصل طلاب جامعة هلسنكي التظاهر رغم تعليق اتفاقيات مع إسرائيل؟

واصل طلاب جامعة هلسنكي الفنلندية التظاهر دعما لفلسطين رغم تعليق اتفاقيات التبادل الطلابي مع الجامعات الإسرائيلية.

وأكدت الطالبة فيليا هيرمانسون، خلال كلمة، أنّ التعاون مع الجامعات الإسرائيلية يلحق الضرر بسمعة جامعة هلسنكي، بحسب ما نقلته وكالة "الأناضول" للأنباء.

والأربعاء الماضي، أعلنت جامعة هلسنكي، تعليق اتفاقيات التبادل الطلابي مع الجامعات الإسرائيلية، لكنها أبقت على "التعاون البحثي" معها.

وقالت الجامعة، في بيان: "تم تعليق اتفاقيات التبادل الطلابي مع الجامعات في إسرائيل بسبب سقوط ضحايا من المدنيين وتفاقم الوضع الإنساني في غزة".

وفي 18 أبريل، بدأ طلاب وأكاديميون رافضون للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، اعتصاما بحرم جامعة كولومبيا في نيويورك، مطالبين إدارتها بوقف تعاونها الأكاديمي مع الجامعات الإسرائيلية وسحب استثماراتها من شركات تدعم احتلال الأراضي الفلسطينية.

ومع تدخل الشرطة واعتقال عشرات المحتجين توسعت الاحتجاجات إلى جامعات أخرى، وامتدت إلى دول مثل فرنسا وبريطانيا وألمانيا وكندا والهند، شهدت جميعها مظاهرات داعمة لنظيراتها الأمريكية، ومطالبات بوقف حرب غزة ومقاطعة شركات تزود إسرائيل بالأسلحة.