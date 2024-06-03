رويترز: مقتل مستشار عسكري إيراني في هجوم إسرائيلي على سوريا

أفادت وكالة «رويترز»، بمقتل مستشار عسكري إيراني في سوريا في هجوم نفذتها إسرائيل أمس الأحد.

وفيما أوردت «رويترز» هذا الخبر في نبأ عاجل، لم يصدر عن الأطراف المعنية سواء إسرائيل أو إيران أو سوريا تأكيدا رسميا.

وتتعرض سوريا للعديد من الضربات من قِبل جيش الاحتلال، وزادت وتيرة الغارات منذ 7 أكتوبر الماضي، فيما تزعم إسرائيل أنها تستهدف إيرانيين في سوريا.

وكانت الضربة الأبرز هي قصف إسرائيلي على القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق، ما أسفر عن مقتل قادة بارزين في الحرس الثوري الإيراني.

وردّت إيران بتنفيذ هجوم كبير على إسرائيل، كان هو المرة الأولى التي تشن فيها طهران هجوما مباشرا على إسرائيل انطلاقا من الأراضي الإيرانية.

وفي رد شاحب، أُطلقت على إيران ثلاث مسيرات، فيما لم تعترف إسرائيل بتنفيذ هذا الهجوم، كما أن طهران لم تتهم تل أبيب بتنفيذه.