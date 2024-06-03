قيادي في حماس: المعطّل الوحيد والأساسي والرئيسي لدخول المساعدات لغزة هو الاحتلال

قال عضو المكتب السياسي والقيادي بحركة حماس غازي حمد، إن دخول المساعدات الإنسانية قبل الاجتياح الإسرائيلي لمدينة رفح الفلسطينية كان يسير بشكل جيد.

وأضاف خلال مقابلة مع برنامج «الحكاية» الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الأحد، أن معبر رفح يمثل شريان الحياة للفلسطينيين سواء لإدخال المساعدات أو عبور المواطنين أو خروج الجرحى أو التجارة.

وأشار إلى أن عملية إدخال المساعدات الإنسانية متوقفة منذ ثلاثة أسابيع بسبب احتلال إسرائيل لمعبر رفح، مؤكدا أن المعطّل الوحيد والأساسي والرئيسي لدخول المساعدات هو الاحتلال الإسرائيلي.

ولفت إلى أن الاحتلال يريد خلق مجاعة في قطاع غزة وتحديدًا في الشمال، موضحا أن الاحتلال استهدف كل مخازن وكالة الأونروا والمخازن التابعة لبرنامج الغذاء العالمي ومنظمة المطبخ العالمي.

وأفاد بأن 121 موظفًا من موظفي الأمم المتحدة استشهدوا خلال هذه الحرب، فضلا عن استهداف الكثير من الشاحنات التابعة للأمم المتحدة.

وشدد على أن إسرائيل مارست عجرفة بشكل غير طبيعي في الحرب على غزة.

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