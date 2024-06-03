استطلاع: ثلث اليهود الأمريكيين يؤيدون اتهام إسرائيل بالإبادة الجماعية في غزة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أظهر استطلاع للرأي أن نحو ثلث اليهود الأمريكيين يوافقون على الاتهامات الموجهة لإسرائيل بارتكاب "جرائم إبادة جماعية" في قطاع غزة، ويؤيد 60% إقامة دولة فلسطينية.

أجرى الاستطلاع مركز القدس للشئون العامة (إسرائيلي يميني خاص) بين 9 و11 مايو الماضي على عينة عشوائية من 511 يهوديا أمريكيا بهامش خطأ 4%، بحسب ما نقلته وكالة "الأناضول" للأنباء.

- اتهامات الإبادة الجماعية

ووافق 29.9% على الاتهامات الموجهة لإسرائيل بارتكاب "جرائم إبادة جماعية" خلال حربها على غزة، بينما عارضها حوالي 50%.

وقال 17.4% إنهم يوافقون بشدة على الاتهامات، ووافق عليها 12.5% فقط، فيما عارضها 24.8% ورفضها و26.6% بشدة، بينما قال 18.5% إنهم لا يوافقون ولا يعارضون هذه الاتهامات.

وبحسب نتائج الاستطلاع، يؤيد 51% من اليهود الأمريكيين قرار الرئيس الأمريكي جو بايدن باحتمال عدم تزويد إسرائيل ببعض شحنات الأسلحة؛ في ظل هجومها البري الراهن على مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وقال 22.5% إنهم يؤيدون بشدة قرار بادين و29.9% يؤيدونه فقط، فيما عارضه 11.7% ورفضه 10.5% بشدة، بينما قال 25.2% إنهم لا يؤيدون أو يعارضون.

- احتجاجات الجامعات

كما اعتبر 34.4% من اليهود الأمريكيين أن الاحتجاجات في الجامعات مناهضة للحرب على غزة ومؤيدة للسلام، بينما رأى 28.3% أنها معادية لإسرائيل.

وقال 25.3% إن الاحتجاجات مناهضة للحرب ومؤيدة للسلام ومعادية لإسرائيل، فيما قال 11.9% إنها ليست مناهضة للحرب ولا معادية لإسرائيل.

وقال 33% إن دعمهم لإسرائيل زاد بعد الاحتجاجات في الجامعات، وأفاد 43% بأن دعمهم بقي على ما هو عليه، وقال 23.4% إن دعمهم لإسرائيل انخفض.

- حل الدولتين

وبالنسبة لمعالجة الصراع، اعتبر 60% أن حل الدولتين، فلسطين إلى جانب إسرائيل، هو أفضل طريق للسلام، مع شروط متفاوتة تتعلق بنزع السلاح والاعتراف بإسرائيل "دولة يهودية".

وقال 11.5% إنهم يؤيدون دولة فلسطينية مستقلة بدون شروط، ويؤيد 24% دولة فلسطينية مستقلة شرط اعترافها بإسرائيل "دولة يهودية".

بينما أفاد 16.8 بالمئة بأنهم يؤيدون "كونفدرالية بين دولة إسرائيل وكيان فلسطيني"، مع الاتفاق على ترتيبات أمنية.

وقال 4.8% بالمئة إنهم يؤيدون إقامة "إمارات فلسطينية على أساس القبائل"، وقال 3.1% قالوا إنهم يؤيدون دمج الفلسطينيين كمواطنين في إسرائيل، بينما عارض 5.8% إقامة دولة فلسطينية، ولم يكن لدى 8.8% رأي.