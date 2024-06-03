موسكو تهدد واشنطن بعواقب الأضرار التي لحقت بنظام الإنذار المبكر

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هددت موسكو اليوم الاثنين، واشنطن بـ "عواقب" ما وصفته بالتشويش على نظام الإنذار المبكر للصواريخ الروسية الذي تردد أنه ناجم عن الهجمات الأوكرانية الأخيرة.

وحذر نائب وزير الخارجية سيرجي ريابكوف من أن روسيا قد ترد "بشكل غير متماثل" على هجمات أوكرانيا ضد المنشآت العسكرية، مع تأثر الولايات المتحدة بالعواقب.

ونقلت وكالة تاس الرسمية للأنباء عن ريابكوف قوله اليوم الاثنين،:"هذه ليست المرة الأولى التي يحاول فيها نظام كييف تخريب الأداء الطبيعي لآليات الربط المهمة في منظومتنا العسكرية ومن بينها تلك الموجودة في النطاق الاستراتيجي".

واتهم الولايات المتحدة بالتصرف "بشكل غير مسؤول" عبر إخفاقها في منع مثل هذه الهجمات الأوكرانية.

في نهاية شهر مايو الماضي ، ظهرت صور لمنشأة رادار لحقت بها أضرار في "أرمافير" جنوبي روسيا على قنوات تطبيق تليجرام الروسية والأوكرانية. ومن الممكن أن تكون الأضرار ناجمة عن هجوم أوكراني بطائرة مسيرة.

وكانت هناك أيضا مؤشرات على هجوم على نظام رادار روسي كبير آخر بالقرب من "أورينبورج" في جنوب جبال الأورال.

يشار إلى أنه من المفترض أن ترصد الأنظمة عمليات إطلاق الصواريخ على بعد آلاف الكيلومترات.

وقد يؤدي إخفاقها إلى إضعاف قدرة روسيا على اكتشاف الصواريخ المهاجمة العابرة للقارات.