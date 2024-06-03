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ألغت محكمة إسلام آباد العليا، اليوم الاثنين، حكم حبس مؤسس حزب حركة الانصاف، رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان ونائب رئيس الحزب شاه محمود قريشي في قضية تتعلق بإساءة استخدام وثائق دبلوماسية سرية.

وذكرت قناة جيو الباكستانية، أن رئيس القضاة بالمحكمة عامر فاروق أعلن الحكم بعد الطعن على إدانة عمران في قضية تتعلق بأسرار الدولة.

وكان قد صدر حكم بحبس خان وقريشي لمدة 10 أعوام في هذه القضية في يناير الماضي.

وتتعلق القضية بما يتردد عن قيام رئيس الوزراء السابق بالإفصاح علنا عن رسالة سرية بعث بها سفير باكستان في واشنطن إلى الحكومة في إسلام آباد.