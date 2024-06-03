انطلاق فعاليات منتدى دولي حول الذكاء الاصطناعي بالمغرب

انطلقت، اليوم، بالعاصمة المغربية الرباط، أعمال المنتدى الأول رفيع المستوى حول الذكاء الاصطناعي، وذلك تحت شعار الذكاء الاصطناعي كرافعة للتنمية في إفريقيا.

وينظم هذا اللقاء الدولي، على مدى ثلاثة أيام، من قبل جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية من خلال مركزها الدولي للذكاء الاصطناعي بالمغرب حركة الذكاء الاصطناعي، بشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو)، بمشاركة ممثلي أكثر من 30 دولة، منها حوالي 15 دولة إفريقية، بهدف وضع الأسس لاستراتيجية إفريقية مخصصة للذكاء الاصطناعي.

ويجمع هذا المنتدى روادا عالميين وخبراء في مجال التكنولوجيا، وصناع القرار ، وممثلي المجتمع المدني، من أجل مناقشة آخر المستجدات في مجال الذكاء الاصطناعي في المغرب وباقي إفريقيا.

ويتضمن برنامج المنتدى عقد موائد مستديرة، وورشات، وجلسات للتواصل مع المقاولات الناشئة وعروضا بهدف مناقشة الاستراتيجيات والسياسات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي في إفريقيا، وتقاسم مستجدات الذكاء الاصطناعي في القارة، فضلا عن مناقشة حكامة الذكاء الاصطناعي حول مواضيع أساسية، وإطلاق مبادرات لتعزيز القدرات لمجموعات متنوعة، وتسهيل التعاون بين مراكز الذكاء الاصطناعي الإفريقية والعالمية.

كما يتضمن برنامج المنتدى عدة جلسات تهم، على الخصوص، "المناقشات الدولية حول الذكاء الاصطناعي"، و"استراتيجية الذكاء الاصطناعي لإفريقيا- ما هي الخطوة المقبلة؟"، و"البرلمانات الإفريقية وحكامة الذكاء الاصطناعي" و"دور السلطة القضائية في حكامة الذكاء الاصطناعي".

كما سيناقش المشاركون مساهمات وتعاون الباحثين الأفارقة من أجل إدخال اللغات الإفريقية في عصر الذكاء الاصطناعي، والدبلوماسية العلمية والتكنولوجية، وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي في إفريقيا، والذكاء الاصطناعي وتعزيز الديمقراطية من أجل السلم والتنمية بإفريقيا ومستقبل التكنولوجيا: بلورة رؤية تصاعدية في أفق العام 2050.

وستركز جلسات المؤتمر، أيضا، على آثار الذكاء الاصطناعي في مجال الأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي وعمل الفنانين الأفارقة، والنساء الإفريقيات وتطوير حلول رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي، وتجارب الابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي في أوروبا والشراكات العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي. ويتضمن جدول الأعمال، كذلك، مداخلات تستلهم من نظام المناقصات الإلكترونية اليومية، و"قصص نجاح" مقاولات ناشئة، وجلسات تفاعلية، ينشطها خبراء في الذكاء الاصطناعي، من إفريقيا، وأمريكا وأوروبا والصين والشرق الأوسط.