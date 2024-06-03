السعودية تحتجز 37 إندونيسيا لمخالفتهم إجراءات التأشيرة

احتجزت السلطات السعودية أمس السبت 37 حاجا إندونيسيا ينتمون إلى مدينة ماكاسار، عاصمة إقليم سولاويزى الجنوبية الإندونيسى ، بسبب مخالفة إجراءات التأشيرة لكونهم يحملون تأشيرات للعمرة غير صالحة لأداء فريضة الحج.



ونقلت اليوم الأحد وكالة أنباء أنتارا الإندونيسية عن القنصل العام الاندونيسى في جدة أوسلان بهاء الدين أمباري قوله إن "المحتجزين يجرى استجوابهم من قبل رجال الشرطة السعودية .. وفي السعودية، تجرى عملية الاستجواب (في تحقيقات الشرطة) بسرعة" .



وذكر أن الحجاج المحتجزين يضمون 21 رجلا و16 امرأة، مضيفا أن السلطات السعودية اتهمتهم بأنهم كانوا يعتزمون أداء فريضة الحج بتأشيرات عمرة خلال موسم الحج لهذا العام.