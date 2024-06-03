الصين: ضبط زوجين يعملان مع الحكومة المركزية يتجسسان لصالح بريطانيا

أعلنت الصين، ضبط زوجين كانا يعملان مع الحكومة المركزية لقيامهما بالتجسس لصالح المملكة المتحدة، مما يفاقم الخلاف بين الدولتين على خلفية تبادل الاتهامات بالتجسس.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء، عن وزارة أمن الدولة الصينية القول في بيان، إنها اتخذت إجراءات حاسمة ضد شخصين يعملان في وكالات حكومية غير محددة بسبب قيامهما بتقديم معلومات استخباراتية للمملكة المتحدة مقابل المال.

وجاء في بيان الوزارة أن الاستخبارات البريطانية(إم آى 6) تواصلت مع رجل في عام 2015 عندما كان يدرس في بريطانيا ضمن برنامج تبادل طلابي.

ووافق في البداية على تقديم خدمات استشارية تتضمن "معلومات داخلية مهمة" بشأن وكالات الحكومة المركزية.

وأضاف البيان، أن الاستخبارات البريطانية قامت لاحقا بتدريبه على أساليب التجسس، وأعادته للصين لجمع المعلومات الاستخباراتية، مشيرا إلى أن بريطانيا قامت بعد ذلك بتجنيد زوجته.

ويشار إلى أن بريطانيا والصين تبادلتا الاتهامات بالتجسس خلال الأشهر الأخيرة، في ظل استمرار اضطراب العلاقات على خلفية مخاوف بشأن تدخل بكين في شؤون البرلمان البريطاني.