عودة نشاط قطاع التصنيع في اليابان إلى النمو

أظهر تقرير اقتصادي نشر اليوم الاثنين عودة نشاط قطاع التصنيع فى اليابان إلى النمو خلال الشهر الماضي، مقارنة بالشهر السابق.

وارتفع مؤشر جيبون بنك لمديري مشتريات قطاع التصنيع في اليابان خلال مايو الماضي إلى 4ر50 نقطة مقابل 6ر49 نقطة خلال أبريل الماضي.

وتشير قراءة المؤشر أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط.

وسجل الإنتاج في قطاع التصنيع باليابان استقرارا واسع النطاق خلال الشهر الماضي حيث استقر المؤشر الفرعي للإنتاج عند أعلى مستوياته منذ 12 شهرا تقريبا. وأشارت بعض الشركات إلى أن عدم وجود أعمال جديدة ونقص بعض المكونات الرئيسية أثر سلبا على الإنتاج.

في المقابل سجل الطلب على بعض المنتجات في شركات أخرى تحسنا طفيفا مما عوض التراجع لدى الشركات الأخرى. كما استقرت الطلبيات لدى الشركات اليابانية خلال الشهر الماضي بصورة عامة، حيث أشارت بعض الشركات إلى التعافي في وتيرة الحصول على تعاقدات جديدة في وحداتها.