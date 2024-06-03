 قوات الاحتلال الإسرائيلي تعترض صاروخا أطلق على مدينة إيلات - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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قوات الاحتلال الإسرائيلي تعترض صاروخا أطلق على مدينة إيلات

تل أبيب - (د ب أ)
نشر في: الإثنين 3 يونيو 2024 - 2:34 م | آخر تحديث: الإثنين 3 يونيو 2024 - 2:34 م

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين، أن نظام دفاعه الجوي اعترض صاروخ أرض - أرض أطلق باتجاه مدينة إيلات الساحلية الواقعة جنوبي إسرائيل.

وأفاد الجيش الاحتلال، بأن صافرات الإنذار دوت في إيلات، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات.

وأضاف أن الصاروخ جاء من اتجاه البحر الأحمر.

وذكرت قناة "آي 24 نيوز" الإسرائيلية، أن الصاروخ الباليستي أطلقه الحوثيون المدعومون من إيران في اليمن، وكان يستهدف مدينة إيلات في أقصى جنوب إسرائيل.

وقال الجيش الإسرائيلي، إنه تم إسقاط الصاروخ باستخدام نظام الدفاع الجوي بعيد المدى "أرو".

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