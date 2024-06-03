استبعاد نجم النصر من معسكر منتخب السعودية

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قرر الإيطالي روبرتو مانشيني المدير الفني لمنتخب السعودية استبعاد أيمن يحيى نجم نادي النصر من معسكر الأخضر بسبب الإصابة.

ووفقًا لبيان المنتخب السعودي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي«أكس» فإن مانشيني قد قرر استبعاد أيمن يحيى من معسكر الأخضر، بسبب الإصابة.

ولم يشارك نجم النصر في تدريبات المنتخب السعودي بسب إصابته العضلية في الأيام القليلة الماضية بعد مشاركته في لقاء الهلال بنهائي كأس الملك.

ويستعد المنتخب السعودي منافسه الباكستاني، 6 يونيو الجاري ضمن فعاليات الجولة الخامسة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.