استشهاد 7 فلسطينيين جراء تواصل غارات الاحتلال على رفح جنوبي قطاع غزة

استشهد 7 مواطنين فلسطينيين، اليوم، جراء تواصل غارات الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة من محافظة رفح جنوبي قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، بأن 4 شهداء ارتقوا جراء غارة شنتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي على منطقة خربة العدس شمالي رفح.

وأضافت المصادر أن 3 مواطنين آخرين استشهدوا جراء غارة ثانية لطائرات الاحتلال استهدفت منزلا في الحي السعودي غربي المحافظة.

ويواصل الاحتلال عدوانه المكثف والشامل وغير المسبوق على قطاع غزة لليوم الحادي والأربعين بعد المئتين على التوالي، عبر شن عشرات الغارات الجوية والقصف برا وبحرا، مع ارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين الفلسطينيين، وتنفيذ جرائم إبادة في مناطق التوغل، ما خلف عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء، فيما لا يزال هناك آلاف الشهداء والجرحى تحت الأنقاض، في وقت تعاني فيه غزة من أزمة في إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود جراء قيود الاحتلال، ما تسبب في كارثة إنسانية غير مسبوقة.